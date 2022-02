Samsung Galaxy F41 si aggiorna- le novità del nuovo update

A distanza di poche ore dall’arrivo delle patch di sicurezza di febbraio per l’intramontabile Samsung Galaxy Note 9, il colosso hi-tech ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di questo mese anche per Samsung Galaxy F41. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device di fascia economica sta ricevendo il firmare F415FUBS1BVB1 con più di 60 correzioni che vanno a chiudere le falle di sicurezza scovate da Samsung.

Gli utenti muniti del device possono controllare fin da subito la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Samsung Galaxy F41 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Ricordiamo che il device è stato lanciato a settembre dell’anno scorso con un display TFT da 6.6 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 700 5G con 6/8 GB di RAM, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W e Android 11 con la One UI Core 3.1 – non è ancora chiaro quando riceverà Android 12.

Tutti i device del colosso sudcoreano aggiornati con le patch di febbraio

Ecco la lista aggiornata di tutti i dispositivi del colosso sudcoreano che si sono aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese: