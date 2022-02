Samsung Galaxy Z Fold2 è più sicuro: correte ad aggiornarlo

Settimane ricche di aggiornamenti software per Samsung che, dopo aver pubblicato le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S20 FE e per Galaxy Z Fold3, in queste ore aggiorna anche il modello Samsung Galaxy Z Fold2. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l’ex top di gamma degli smartphone pieghevoli sta ricevendo il firmware F916BXXS2FVB1 in Europa.

Samsung Galaxy Z Fold2 si aggiorna alle patch di sicurezza di febbraio

L’arrivo della build nel Vecchio Continente ci porta a prevedere che i device acquistati in Italia saranno presto aggiornati: potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Oltre alle correzioni di sicurezza di febbraio che riguardano ben 60 patch corrette, è probabile che il firmware contenga anche miglioramenti sotto il cofano e ottimizzazioni varie per rendere il device più stabile.

