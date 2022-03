Samsung aggiorna questo smartphone di quattro anni fa: i dettagli

Continua senza sosta l'opera di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza per i suoi device: in queste ore il modello Samsung Galaxy A8 (2018), uno smartphone di fascia media ormai vecchio di quattro anni, sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A530FXXULCVB1 a partire dalla Colombia e in altri stati dell'America Latina.

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di sicurezza di gennaio

Oltre alle numerose correzioni di sicurezza, è probabile che il team di sviluppo di Samsung abbia introdotto anche migliorie varie e ottimizzazioni del sistema operativo per migliorare l'esperienza di utilizzo generale.

Tutti gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che informa della disponibilità del nuovo firmware.

Samsung ha inoltre cambiato radicalmente il suo approccio al supporto software annunciando un importante novità per la policy di aggiornamento: a partire dal rilascio della serie Samsung Galaxy S22, la maggior parte dei device del colosso sudcoreano riceveranno 4 aggiornamenti Android (ovvero quattro versioni di Android) e 5 anni di aggiornamenti software.

Sebbene la compagnia non abbia rilasciato informazioni ufficiali circa i device interessati da questa novità, è molto probabile che questi dispositivi rientreranno all'interno della nuova policy.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di febbraio

Oltre a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza di gennaio per i device con qualche anno in più sulle spalle, il colosso sudcoreano sta continuando ad aggiornare tanti device con le patch di sicurezza di febbraio, tra cui: