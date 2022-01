Samsung Galaxy S20 si aggiorna: arrivano le patch di febbraio

A stretto giro dalla pubblicazione delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Note20, in queste ore anche la gamma Samsung Galaxy S20 sta ricevendo le correzioni di sicurezza aggiornate al mese di febbraio. Le ultime informazioni in rete indicano che Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G si stanno aggiornando al firmware G98**XXUDEVA9 da ben 840 MB a partire dall'Olanda e dai Paesi Bassi.

Samsung Galaxy S20 riceve le patch di sicurezza di febbraio

Oltre alle correzioni di sicurezza relative al mese di febbraio, è probabile che all'interno del firmware siano contenute anche specifiche correzioni per incrementare le prestazioni e la stabilità del sistema operativo. Gli utenti muniti dei device possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

In contemporanea al rilascio di questi importanti aggiornamenti di sicurezza, il team di sviluppo della One UI sta anche procedendo a passo spedito nel rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per smartphone e tablet Samsung. Ecco la lista aggiornata dei dispositivi aggiornati al nuovo sistema operativo:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S20 : tutti i prezzi

22,9€ per un Samsung Galaxy S20: è questa oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione a disposizione grazie a Amazon.

Di seguito tutte le offerte oggi accessibili