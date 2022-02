Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna: ecco tutte le novità

Prosegue senza sosta l’incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza con le patch di febbraio che, in queste ore, raggiungono anche l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di fascia medio-alta sta ricevendo il firmware G780FXXU8DVB2 in numerosi Paesi dell’Unione Europea.

Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Ecco la lista completa dei Paesi interessati:

Romania

Russia

Olanda

Con ogni probabilità anche nelle prossime ore il firmware verrà esteso al nostro Paese. In base alle informazioni circa le patch di sicurezza di febbraio, sappiamo che il colosso sudcoreano ha corretto ben 60 falle relative alla privacy. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di febbraio

Ecco la lista aggiornata degli smartphone e tablet di Samsung con le patch di questo mese:

