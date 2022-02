Samsung Galaxy Tab S6 è più sicuro: correte ad aggiornarlo

Continua senza sosta l'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio che in queste ore iniziano a fare capolino sul tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S6. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che l'ex serie top di gamma del colosso sudcoreano si sta aggiornando in Germania con le correzioni di questo mese.

Samsung Galaxy Tab S6 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Il firmware T865XXU5CVB1 va a correggere le oltre 60 vulnerabilità di sicurezza e di privacy scovate dal team di Samsung. La disponibilità dell'update in Germania ci rende piuttosto fiduciosi che la build sarà presto disponibile anche per i device commercializzati nel nostro Paese: a tal proposito gli utenti muniti del tablet possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti di sicurezza > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica OTA.

La lista aggiornata dei device aggiornati alle patch di febbraio

Giorno dopo giorno cresce di numero la lista degli smartphone e tablet di Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di questo mese. Ad oggi, infatti, le nuove patch sono disponibili per i seguenti device:

