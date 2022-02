Patch di sicurezza Samsung di febbraio: novità e device compatibili

Come ben sappiamo Samsung ha già iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di febbraio da qualche settimana – a questo link la lista completa dei device finora aggiornati -, ma solo in queste ore ha pubblicato il consueto rapporto che svela il contenuto delle patch e soprattutto i device compatibili tra smartphone e tablet.

I device Samsung compatibili con le patch di sicurezza di febbraio

Il rapporto indica che la componente Android in carico a Google ha visto la correzione di ben 46 falle di sicurezza di cui due di livello Critical, un bel po' di livello High e qualcuna di livello Moderate. A seguire, Samsung ha introdotto 19 correzioni di sicurezza per quanto riguarda la componente software proprietaria e non solo: segnaliamo diversi fix per i dispositivi Galaxy con processori Exynos e altri fix invece per i device aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0.

La lista ufficiale dei device che saranno aggiornati con le patch di febbraio è ricca di numerosi device a partire da tutti i modelli che sono le programma di aggiornamento mensile, che comprende:

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Z Fold2

Samsung Z Fold2 5G

Samsung Z Fold3

Samsung Z Flip

Samsung Z Flip 5G

Samsung Z Flip3 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 5G

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10+ 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

La lista dei device che invece ricevono gli aggiornamenti a cadenza trimestrale, e che dovrebbero ricevere anche le patch di febbraio, comprende: