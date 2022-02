Samsung ha in serbo una grande novità per gli aggiornamenti software

Samsung è ormai diventato un punto di riferimento per quanto riguarda gli aggiornamenti software nel panorama Android: non solo aggiorna molto spesso i propri device – in alcuni casi anche prima di Google -, ma è stata la prima a estendere il supporto da 2 a 3 versioni di Android. Un nuovo leak pubblicato in queste ore indica che la compagnia ha in programma una grossa novità: sembra, infatti, che il colosso sudcoreano offrirà il supporto fino a 4 versioni di Android e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Aggiornamenti Android Samsung: cosa cambia?

Secondo le informazioni pubblicate in rete, è molto probabile che la compagnia annuncerà questa importante novità durante l'Unpacked 2022 atteso fra due giorni, il 10 febbraio, quando svelerà la tanto attesa serie Samsung Galaxy S22. Con questa novità tutti gli smartphone con Android 12 out-of-the-box riceveranno supporto fino al 2026 e fino ad Android 16 (sempre se si chiamerà così).

Quali sono i device interessati?

Sebbene non sia ancora disponibile una lista definitiva (e ufficiale) dei device supportati, possiamo presumere che la nuova policy interesserà i seguenti device:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22 series

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Nel mentre, il colosso sudcoreano ha aggiornato un gran numero di device ad Android 12 con la One UI 4.0: