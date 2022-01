Patch di sicurezza Samsung di gennaio: ecco i device compatibili

Puntuale come un orologio svizzero, Samsung ha pubblicato la lista degli smartphone che riceveranno le patch di sicurezza di gennaio. Come sappiamo l'azienda è una delle migliori sul panorama Android per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza anticipando addirittura Google, e in queste ore ha pubblicato sul portale ufficiale le informazioni relative alle patch di sicurezza di questo mese.

Ecco gli smartphone Samsung che riceveranno le patch di sicurezza di gennaio

Secondo quanto annunciato dall'azienda, in queste patch sono state corrette ben 43 falle di sicurezza relative alla componente Android di cui si occupa Google, mentre gli ingegneri Samsung si sono occupati della chiusura di 19 falle di sicurezza che interessavano i dispositivi muniti della One UI 3.x e One UI 4.x.

Scopriamo la lista completa degli smartphone Samsung che riceveranno le patch di sicurezza di gennaio: