iPhone 15 Pro è in offerta a un PREZZO IRREALE

iPhone 15 Pro continua a calare di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 914 euro, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: è un best buy con quest’offerta

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone. In questo momento, infatti, iPhone 15 Pro può essere considerato come un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un top di gamma compatto senza compromessi.

Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Apple A17 Pro, una garanzia assoluta di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. C’è spazio, inoltre, anche per un display OLED da 6,1 pollici, con l’oramai immancabile Dynamic Island. Il sistema operativo è iOS mentre il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24 diventa ancora più conveniente puntare su iPhone 15 Pro, disponibile al prezzo scontato di 914 euro per la versione da 128 GB. Lo smartphone di Apple è ora acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal.

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Il codice promo va inserito al momento del pagamento, in modo da ottenere lo sconto sul prezzo finale. La promozione terminerà a breve.