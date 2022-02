Samsung Galaxy S22 riceve un update: quel bug è stato risolto?

A distanza di pochi giorni dalla fine del mese, Samsung è nuovamente in prima posizione per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di marzo che in queste ore interessano l'intera gamma Samsung Galaxy S22. I device di fascia alta, giusto pochi giorni fa interessati da un altro update, stanno ricevendo un ulteriore aggiornamento piuttosto corposo con le patch di sicurezza del prossimo mese.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo il nuovo firmware S90xBXXU1AVBF a partire dalla Germania, come testimonia lo screenshot presente qualche riga più in basso.

Samsung Galaxy S22 riceve le patch di sicurezza di marzo

Dal peso di poco superiore agli 800 MB – si tratta di uno dei più corposi finora rilasciato per i nuovi smartphone Android -, il changelog ufficiale indica semplicemente una “migliore stabilità generale delle funzioni e della stabilità del dispositivo“, oltre a fare menzione di una generale correzione di bug.

Dalle prime segnalazioni pubblicate dai colleghi di SamMobile, sembra che il firmware in questione non abbia risolto il bug che causa lo sfarfallio del display di Samsung Galaxy S22 Ultra che sta colpendo le versioni del telefono munite del processore Exynos 2200; la compagnia aveva inoltre promesso che avrebbe presto rilasciato un aggiornamento correttivo ma purtroppo non sembra essere questo il caso.

Non sembrano esserci novità nemmeno per il bug che sta colpendo diversi utenti con Android Auto e che non permette di utilizzare il sistema di infotainment di Google né tramite cavo né in modalità wireless; in questo caso la compagnia non ha ancora rilasciato alcune dichiarazioni in merito, ma ci si aspetta che verrà presto corretto con una nuova patch.

Gli utenti muniti dei device di nuova generazione possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica OTA di sistema.