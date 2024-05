Samsung Galaxy A35: un investimento INTELLIGENTE (-42%)

Il Samsung Galaxy A35 di ultima generazione rappresenta un’innovazione notevole nel panorama degli smartphone. Disponibile oggi su Amazon con uno sconto assurdo del 42%, questo dispositivo unisce design raffinato e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta ideale per chi cerca uno smartphone di qualità. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 222,99 euro, anziché 384,37 euro.

Samsung Galaxy A35: stile e potenza ad un prezzo irresistibile

La sicurezza è una priorità assoluta per il Galaxy A35. Dotato del certificato EAL5+ e della tecnologia Samsung Knox Vault, garantisce che i tuoi dati sensibili, come PIN e password, siano protetti in un comparto isolato e separato dal sistema operativo principale. Questa caratteristica offre una protezione extra contro le minacce digitali, assicurando che le tue informazioni rimangano al sicuro.

Il design del Samsung Galaxy A35 non passa inosservata. Con il suo design iconico, il telefono sfoggia un comparto fotografico dall’estetica lineare, racchiuso in un elegante vetro posteriore. La cornice piatta ai lati conferisce un aspetto moderno e raffinato, disponibile in quattro colori: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon e Awesome Navy.

La resistenza del Samsung Galaxy A35 è un altro punto di forza. Certificato IP67, è protetto da polvere e acqua, rendendolo ideale per chi conduce una vita attiva e dinamica. Inoltre, il display è realizzato con Corning Gorilla Glass Victus+, garantendo una maggiore resistenza agli urti e ai graffi.

Gli aggiornamenti software e di sicurezza sono garantiti per un lungo periodo: fino a 4 generazioni per il sistema operativo e fino a 5 anni per la sicurezza. Questo significa che il tuo Galaxy A35 sarà sempre aggiornato e protetto contro le ultime minacce, prolungando la vita utile del dispositivo.

La fotocamera del Galaxy A35 è un vero capolavoro. La camera grandangolare da 50 MP ad alta risoluzione ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate, pronte per essere condivise sui social. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla funzione Awesome Nightography e alla NPU migliorata, i tuoi scatti saranno sempre perfetti. Inoltre, con il Super HDR, i video risultano nitidi e dai colori intensi, mentre le tecnologie OIS e VDIS assicurano riprese stabili anche in movimento.

Per chi ama modificare le foto direttamente dallo smartphone, le opzioni di Edit Suggestion offrono strumenti avanzati come Effetto sfondo, Rimasterizza e Cancella ombreggiature, permettendoti di ottenere risultati professionali in pochi clic.

