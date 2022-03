Samsung Galaxy Tab S8 sta ricevendo le patch di sicurezza di febbraio

Il team di sviluppo e di sicurezza della One UI di Samsung sta rilasciando le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Tab S8, il nuovo tablet di fascia alta del colosso sudcoreano che sfida gli iPad Pro di Apple.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device si sta aggiornando in Olanda con una patch piuttosto corposa dal peso di 1.4 GB.

Samsung Galaxy Tab S8 riceve le patch di sicurezza di febbraio

Considerando il peso dell'aggiornamento, è molto probabile che all'interno della build ci siano anche ulteriori novità oltre alle patch di sicurezza. A tal proposito, le patch di febbraio chiudono 60 falle di sicurezza che comprendono 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 15 di livello moderato: il nostro consiglio è di procedere immediatamente all'installazione dell'update non appena fosse disponibile.

Gli utenti muniti del nuovo tablet di Samsung possono controllare la disponibilità dell'update tramite il panello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di febbraio

Nel corso delle scorse settimane il colosso sudcoreano ha rilasciato l'aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio per un gran numero di device (la maggior parte dei quali sono smartphone), tra cui: