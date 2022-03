Samsung Galaxy A22 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Continua senza sosta l’impegno del team di sviluppo di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio che, proprio in queste ore, sbarcano anche sullo smartphone di fascia economica Samsung Galaxy A22.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A225FXXU3AVB1 appunto con le patch relative al mese di febbraio.

Samsung Galaxy A22 riceve le patch di sicurezza di febbraio

Le patch di sicurezza del mese scorso integrano le correzioni per 60 falle di sicurezza suddivise in 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 15 di livello moderato: il nostro consiglio è di procedere alla installazione immediata delle patch non appena siano disponibili.

Samsung Galaxy A22 February 2022 update – Indonesia | Malaysia #Samsung #GalaxyA22 pic.twitter.com/2LTzugVeEc — Samsung One UI Updates (@SamsungUpdatess) March 5, 2022

A tal proposito, gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA non appena disponibile. Le ultime informazioni indicano che il firmware è attualmente in rilascio in Indonesia e Malesia: è possibile che sia necessario attendere qualche settimana prima del suo arrivo anche nel nostro Paese.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di febbraio

Sebbene ormai ampiamente nel mese di marzo, il colosso sudcoreano sta continuando a rilasciare le patch di febbraio che hanno raggiunto i seguenti dispositivi: