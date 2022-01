Samsung Galaxy S10 si aggiorna: adesso è più sicuro!

Continua l’incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rollout delle patch di sicurezza di gennaio che dopo aver interessato Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Note20/Note20 Ultra, in queste ore arrivano anche su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy S10 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Infatti, tenendo conto delle ultime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che i sopracitati device del colosso sudcoreano stanno ricevendo il firmware G97xFXXUEGVA4 con tutte le correzioni e le novità delle patch di gennaio. Tutti gli utenti muniti dei device Samsung possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la consueta notifica di aggiornamento OTA.

Tutti gli smartphone e i tablet Samsung aggiornati ad Android 12

Il team di sviluppo di Samsung è impegnato su due fronti per quanto riguarda il rilascio di nuovi aggiornamenti software: da un lato abbiamo il rollout di Android 12 con la One UI 4.0, mentre dall’altro il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza relativi al mese di gennaio. Ecco quali sono i device che hanno ricevuto l’ultima versione dell’OS di Google:

