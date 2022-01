Samsung Galaxy S20 si aggiorna: le novità del firmware

A distanza di poche ore dall'arrivo delle patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy S21 FE, il nuovo smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano annunciato pochi giorni fa, in queste ore l'azienda ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di gennaio anche per la serie Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio

Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra stanno ricevendo il firmware G98xU1UES2DUL2 a partire dagli Stati Uniti. Con ogni probabilità la build inizierà a fare capolino anche in Europa nel corso delle prossime settimane, per poi arrivare anche in Italia a distanza di pochi giorni.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. In assenza di un changelog ufficiale, prevediamo che all'interno del firmware trovino posto tutte le novità relative agli aggiornamenti di gennaio e miglioramenti sotto il cofano.

Tutti i device aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Mentre il colosso sudcoreano sta iniziando ad aggiornare i suoi dispositivi con le patch di sicurezza di gennaio, continua anche il rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per una vasta gamma di device. Ecco gli smartphone e i tablet aggiornati all'ultima versione dell'OS mobile di Google:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S20 : tutti i prezzi

La miglior offerta per Samsung Galaxy S20 è quella di Trovaprezzi: il prezzo, attualmente quello più appetibile tra tutte le opzioni disponibili, è pari a 34,90€.

Di seguito tutte le offerte in questi giorni accessibili