Samsung Galaxy Tab S7 si aggiorna: tutte le novità di Android 12

Dopo l'arrivo di Android 12 per Samsung Galaxy S10 e la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S20/Note20, in queste ore il colosso sudcoreano sta iniziando il rollout dell'aggiornamento alla One UI 4.0 su Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Dalle informazioni condivise in rete, i tablet Samsung di fascia alta stanno iniziando a ricevere il firmware T870BXXU2CULC per Samsung Galaxy Tab S7 e T976BXXU2CULC per il modello Samsung Galaxy Tab S7+ con Android 12 e le patch di sicurezza di dicembre.

La One UI 4.0 sbarca su Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Ecco i Paesi in cui il firmware è attualmente in propagazione, oltre all'Italia:

Austria

Paesi baltici

Bulgaria

Repubblica Ceca

Germania

Grecia

Ungheria

Lussemburgo

Paesi Bassi

Paesi nordici

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Europa del Sud

Spagna

Svizzera

Inghilterra

Se avete acquistato uno dei sopracitati tablet di Samsung, potete controllare la disponibilità dell'aggiornamento software tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, è probabile che riceverete la notifica OTA nel corso dei prossimi giorni.

Prima di lanciarvi a scaricare l'update, infine, vi ricordiamo di seguire le informazioni presenti nel nostro articolo su come installare Android 12 sui device Samsung in tutta sicurezza.