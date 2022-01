Il low-cost di Samsung si aggiorna: cosa cambia?

Mentre Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy Z Flip3 e per altri device, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato ad avviare il rilascio dell'update anche per lo smartphone low-cost Samsung Galaxy A01. Il device, infatti, rappresenta il primo tra i low-cost a ricevere le nuove patch di sicurezza di gennaio contenenti importanti correzioni per quanto riguarda la componente Android e One UI.

Samsung Galaxy A01 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Dalle prime informazioni pubblicate in rete scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A015FXXS5BUL1 a partire dalla Russia ma, con ogni probabilità, la build inizierà a essere disponibile in Europa (e quindi anche in Italia) già nel corso delle prossime settimane.

Gli utenti muniti del device possono controllare fin da subito la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere pazientemente la notifica dell'aggiornamento OTA.

Tutti gli smartphone e i tablet di Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Mentre Samsung continua ad aggiornare i propri device con le nuove patch di sicurezza di gennaio, il colosso sudcoreano sta spingendo anche nel rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per il maggior numero possibile di device. Ecco gli smartphone e i tablet che hanno ricevuto l'update in queste settimane: