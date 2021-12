Samsung Galaxy Z Flip riceve Android 12: scopriamo le novità

Samsung è scatenata: dopo il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20/Note20 e Samsung Galaxy Tab S7/S7+, in queste ore ha avviato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 anche su Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip si aggiorna ad Android 12

Il foldable presentato a inizio febbraio dell'anno scorso sta ricevendo l'aggiornamento all'ultima versione della One UI in questo stesso istante. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, il nuovo firmware è attualmente in rilascio in Italia e in Svizzera. Sebbene non ve ne sia menzione nel changelog, è molto probabile che l'aggiornamento introduca anche le patch di sicurezza di dicembre.

Se avete Samsung Galaxy Z Flip a portata di mano, potete controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. In caso contrario, considerando che la build è in rilascio nel nostro Paese, riceverete la notifica di aggiornamento OTA nel giro delle prossime ore.

Prima di catapultarvi a scaricare l'aggiornamento per il vostro smartphone pieghevole, vi consigliamo di leggere i nostri consigli su come installare Android 12 sui device Samsung senza correre rischi. Infatti, nelle scorse settimane, per diversi problemi, il team di sviluppo ha dovuto interrompere la propagazione del nuovo OS per una serie di gravi problemi.

