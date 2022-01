Samsung Galaxy Z Flip3 si aggiorna: ecco le novità

A stretto giro dall'arrivo delle patch di sicurezza di gennaio per la serie Samsung Galaxy S20, in queste ore anche l'ottimo foldable Samsung Galaxy Z Flip3 sta ricevendo le correzioni di sicurezza annunciate da Samsung qualche giorno fa. In base alle informazioni pubblicate in rete, apprendiamo che lo smartphone si sta aggiornando al firmware F711BXXS2BUL8 in Russia, Ucraina e Kazakistan; è altamente probabile che l'update si espanderà nel resto dei paesi europei, compresa l'Italia.

Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy Z Flip3

Purtroppo manca all'appello il changelog ufficiale contenente tutte le novità disponibile all'interno della nuova build ma, conoscendo Samsung, siamo portati a credere che il firmware correggerà vari bug e migliorerà le prestazioni generali del telefono.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di aggiornamento nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Ecco la lista aggiornata di tutti gli smartphone e tablet del colosso sudcoreano aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0:

È altamente probabile che la compagnia rilascerà le patch di sicurezza di gennaio per altri device; vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

