Samsung Galaxy Z Fold3 è più SICURO: aggiornatelo SUBITO

A stretto giro dell'aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Z Flip3 e anche Samsung Galaxy S20 FE 5G, in queste ore il colosso sudcoreano sta rilasciando l'update con le patch di sicurezza di gennaio anche per il modello Samsung Galaxy Z Fold3.

Le patch di sicurezza di gennaio sbarcano su Samsung Galaxy Z Fold3

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in queste ore, scopriamo che il top di gamma di Samsung sta ricevendo il firmware F926BXXS1BUL8 in Russia, Ucraina e Kazakistan; lo sbarco in Europa è ormai a un passo, il che ci rende piuttosto certi che ben presto i device commercializzati nel nostro Paese riceveranno le patch di sicurezza di gennaio.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Z Fold3 possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Oltre a rilasciare l'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio per il maggior numero di smartphone e tablet compatibili, il colosso sudcoreano è impegnato anche a pubblicare Android 12 con la One UI 4.0 per numerosi device. Ecco i dispositivi che hanno ricevuto il nuovo OS in queste settimane:

