Samsung Galaxy A52 si aggiorna: ecco le grandi novità dell'update

Procede senza sosta l'impegno di Samsung di portare l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 sul maggior numero di device, e in queste ore Samsung Galaxy A52 è l'ultimo smartphone in ordine cronologico a ricevere la build con il nuovo sistema operativo di Google.

Samsung Galaxy A52 si aggiorna ad Android 12

Le prime informazioni pubblicate in rete svelano che il device di fascia media sta ricevendo il firmware A525FXXU4BUL8 con le patch di sicurezza di dicembre. La build sembra essere in fase di rilascio in Russia, il che ci rende abbastanza fiduciosi che ben presto l'aggiornamento sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A52 possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; nel caso non sia ancora disponibile, basterà attendere pazientemente l'arrivo della classifica notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

In queste ultime settimane il colosso sudcoreano ha aggiornato ad Android 12 un buon numero di device, tra cui:

Considerando la celerità di rilascio della One UI 4.0, è probabile che nel corso dei prossimi giorni verranno aggiornati ulteriori device di fascia media e alta.