Samsung Galaxy Note 10/10+ si aggiornano: ecco le novità

Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Il colosso sudcoreano nel corso di questi ultimi giorni sta rilasciando l'ultima versione del sistema operativo di Google per tutti gli smartphone di fascia alta (attuali e passati), oltre ad avere già rilasciato le patch di sicurezza di gennaio 2022 per Samsung Galaxy A51.

Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna ad Android 12

Secondo le prime informazioni pubblicate in rete, apprendiamo che i modelli Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ stanno ricevendo il firmware N97xFXXU7GULD, mentre la variante Samsung Galaxy Note 10+ 5G sta ricevendo la build N976BXXU7GULD; entrambi gli update sono attualmente in fase di rilascio in Svizzera, il che ci rende piuttosto certi che anche i modelli in Italia verranno aggiornati nel corso delle prossime ore.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone di Samsung possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, vi basterà attendere l'arrivo della classica notifica di aggiornamento OTA.

Gli smartphone Samsung già aggiornati ad Android 12

Ecco la lista dei device aggiornati ad Android 12:

Infine, prima di scaricare l'update vi consigliamo di seguire questi semplici consigli su come installare Android 12 sui device Samsung in tutta sicurezza.

