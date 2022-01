Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna: le novità dell'update

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa Samsung Galaxy A52s 5G avrebbe presto ricevuto l'aggiornamento ad Android 12, e in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato il rollout della One UI 4.0 per l'ottimo medio gamma. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l'azienda ha avviato in Sud Corea il rilascio del firmware A528NKSS1BUL7 con le patch di sicurezza di dicembre.

Samsung Galaxy A52s 5G riceve Android 12

L'arrivo dell'update ci indica che la build sarà disponibile anche nel nostro Paese fra qualche settimana, quando il vostro device vi proporrà l'installazione di Android 12 tramite la classica notifica di aggiornamento. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibile del nuovo firmware già da adesso tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Altri device Samsung aggiornati ad Android 12

Ecco la lista completa degli altri device Samsung, tra smartphone e tablet, che hanno ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.0 con Android 12:

Non preoccupatevi nel caso in cui il vostro smartphone non faccia parte della lista dei dispositivi già aggiornati: è altamente probabile che il nuovo OS arriverà su altri device dell'azienda nel corso delle prossime settimane; vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.