Samsung Galaxy Z Fold 2 riceve Android 12: tutte le novità

A seguito dell'arrivo della terza beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S10 e Note 10, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare Android 12 con la One UI 4.0 in versione stabile per Samsung Galaxy Z Fold 2. L'ex smartphone pieghevole di fascia alta di Samsung è finalmente pronto ad abbracciare le numerose novità presenti all'interno di Android 12 e della One UI 4.0.

Arriva Android 12 per Samsung Galaxy Z Fold 2

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, apprendiamo che lo smartphone sta ricevendo il nuovo firmware F916BXXS2FULE a partire dall'Europa, segno che molto probabilmente la build sarà presto disponibile anche nel nostro Paese. Oltre alle patch di sicurezza aggiornate al mese di dicembre, all'interno della build da poco meno di 2.5 GB trovano posto un gran numero di novità che è possibile scoprire all'interno del changelog mostrato nell'immagine sottostante.

Nonostante i gravi problemi a cui è andata incontro Samsung per quanto riguarda lo stop all'aggiornamento per via di numerosi bug e vari problemi di certificazione con Google Play, ci fa piacere apprendere che il team di sviluppo sta ritornando in carreggiata e sta facendo di tutto per rispettare la timeline di aggiornamento rilasciata qualche mese fa.

Se possedete il foldable di Samsung potete controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.