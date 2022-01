Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna: ecco le novità

Dopo l'annuncio di Samsung Galaxy S21 FE e di Samsung Gaming Hub, il colosso sudcoreano torna a focalizzarsi nuovamente sul software e inizia a rilasciare il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Android 12 sbarca su Samsung Galaxy Note 10 Lite

L'ex smartphone top di gamma di Samsung ha iniziato a ricevere il firmware N770FXXU8FUL7 in Francia, pertanto è altamente probabile che il firmware sarà presto disponibile anche nel nostro Paese. Oltre alle novità di Android 12 e della One UI 4.0, la nuova build include anche le patch di sicurezza di gennaio 2022.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 10 possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; altrimenti basta attendere la classica notifica OTA che avvisa della disponibilità dell'update.

Gli smartphone Samsung aggiornati ad Android 12

Ecco la lista completa dei device del colosso sudcoreano che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 12:

È certo che la compagnia rilascerà l'update al nuovo OS di Google anche per altri device. Vi terremo informati non appena ci saranno aggiornamenti in merito.

