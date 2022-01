Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna: ecco le novità

A distanza di appena una settimana dall'annuncio di Samsung Galaxy S21 FE, il nuovo device di fascia alta di Samsung riceve il primo aggiornamento software con le patch di sicurezza relative al mese di gennaio. Infatti, in base alla informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware G990EXXU1BUL5 in Thailandia, il che ci indica che ben presto sarà rilasciato anche per il mercato internazionale.

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di sicurezza di gennaio

In base alle informazioni condivise dal colosso sudcoreano relative alle patch di sicurezza di gennaio, scopriamo che il nuovo update va a correggere importanti falle relative alla componente Android (quindi di Google) e della One UI di Samsung.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

Oltre agli aggiornamenti con le patch di sicurezza di gennaio, la compagnia hi-tech sta investendo molte energie per quanto riguarda l'update di Android 12 con la One UI 4.0. Ecco gli smartphone e i tablet finora aggiornati all'ultima versione del sistema operativo mobile di Google: