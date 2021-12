Samsung Galaxy S10 riceve Android 12: correte a scaricare l'update!

A distanza di pochissime ore dall'arrivo della terza beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato il rilascio dell'aggiornamento alla versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0 per Samsung Galaxy S10. La nuova build, secondo quanto pubblicato da SamMobile, è attualmente in fase di rilascio in Germania con il firmware G97xFXXUEGULB.

Arriva l'aggiornamento ad Android 12 anche per Samsung Galaxy S10

Oltre alle numerose novità relative ad Android 12 e alla One UI 4.0, all'interno dell'update sono disponibili anche le patch di sicurezza relative al mese di dicembre. Nelle scorse ore il team di sviluppo della One UI ha pubblicato un gran numero di aggiornamenti: l'update stabile della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S20/Note20, la versione stabile della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Z Fold 2 e anche vari aggiornamenti di sicurezza.

L'arrivo dell'aggiornamento in Germania indica che l'update sarà presto disponibile anche per il nostro Paese, possibilmente già a partire da questa settimana. Potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Infine, prima di correre a scaricare l'aggiornamento alla One UI 4.0, vi consigliamo di leggere attentamente i consigli da seguire per installare Android 12 sul vostro smartphone Samsung.

