Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna: le novità dell'update

Continua l'ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda l'espansione dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 sui suoi device, ed in queste ore inizia a essere disponibile per lo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite. Secondo le informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che l'ex smartphone di fascia medio-alta sta ricevendo il firmware G770FXS6FULA che include anche le patch di sicurezza di dicembre.

Samsung Galaxy S10 Lite riceve Android 12

Attualmente sembra che la nuova build di Android 12 con la One UI 4.0 sia in fase di rilascio in Spagna, segno che molto probabilmente arriverà anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della classica notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto Android 12

Nel corso delle ultime settimane sono stati aggiornati ad Android 12 un buon numero di device Samsung, tra cui:

È lecito attendere l'arrivo del nuovo OS di Google su altri device di fascia alta e media. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.