Samsung Galaxy S20/Note20 si aggiornano: arriva Android 12

Finalmente ci siamo: la famiglia Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note20 sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Si tratta dell'update stabile, definitivo, che porta l'intera gamma di smartphone di fascia alta a montare la nuova versione di Android presentata da Google qualche mese fa durante il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Samsung Galaxy S20/Note20 si aggiorna ad Android 12 con la One UI 4.0

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20 e Note20 si stanno aggiornando, ovvero:

La compagnia, quindi, è focalizzata a mantenere la promessa data ai suoi utenti qualche mese fa: aggiornare l'attuale e la precedente serie di smartphone di fascia alta ad Android 12 con la One UI 4.0 prima della fine del 2021. A tal proposito, appena qualche ora fa l'azienda ha iniziato il rollout dell'update ad Android 12 per Samsung Galaxy Z Fold 2 in Europa.

Secondo le ultime informazioni, l'aggiornamento ad Android 12 sulla serie Galaxy S20 e Note20 è attualmente in rilascio a partire dalla Svizzera, pertanto è lecito presumere che sarà disponibile anche per il nostro Paese nel giro di qualche giorno. Potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

