Samsung Galaxy Fold si aggiorna: correte a scaricare Android 12!

Samsung Galaxy Fold riceve l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. La notizia, pubblicata in rete in queste ore, certifica l'incredibile impegno del colosso sudcoreano ad aggiornare tutti gli smartphone di fascia alta (anche degli anni scorsi) all'ultima versione disponibile dell'OS mobile sviluppato da Google.

Android 12 sbarca su Samsung Galaxy Fold

Il firmware F900FXXU6GUL9 con Android 12 e la One UI 4.0 è attualmente in rollout a partire dalla Francia: è una buona notizia in quanto svela che ben presto, forse già dalla prossima settimana, la build verrà estesa anche ad altri Paesi europei compresa l'Italia.

Oltre alle novità del nuovo OS, è lecito presumere che la build contenga anche miglioramenti all'esperienza utente e delle prestazioni generali del telefono. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa oppure attendere l'arrivo della notifica dell'aggiornamento OTA.

Nel corso delle scorse ore l'azienda ha iniziato il rollout dell'aggiornamento sulla serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2 e anche Samsung Galaxy S20 FE. Infine, prima di scappare a installare l'update, vi consigliamo di leggere i nostri consigli su come installare Android 12 sui device Samsung in tutta sicurezza.

