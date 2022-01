Samsung Galaxy S20 FE 5G è ora più sicuro: scaricate l'update!

A stretto giro dall'arrivo delle patch di gennaio per Samsung Galaxy Z Flip3, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout del firmware relativo alle patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy S20 FE 5G. Dalle prime informazioni pubblicate in rete scopriamo che l'ex smartphone di fascia alta, adesso sostituito dal tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE, sta ricevendo il firmware G781BXXS4DVA2.

Samsung Galaxy S20 FE 5G riceve le patch di sicurezza di gennaio

La nuova build contenente le numerose correzioni di sicurezza è attualmente in fase di rilascio in Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovenia, Polonia, Lussemburgo, Grecia e Francia; dovreste già poter scaricare il nuovo firmware semplicemente tappando sulla notifica di aggiornamento OTA oppure tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Assieme all'arrivo delle patch di sicurezza relative al mese di gennaio, il colosso sudcoreano sta continuando l'ottimo lavoro per quanto riguarda il rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per un vasto numero di smartphone e tablet. Ecco i device finora aggiornati all'ultima versione del sistema operativo:

