Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna: le novità dell'update

Nelle ultime ore Samsung ha rilasciato un fiume di aggiornamenti software per i suoi smartphone: a partire da oggi il colosso sudcoreano ha finalmente avviato il rollout dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per Galaxy S20 FE. L'ottimo smartphone di fascia alta dell'azienda, infatti, sta ricevendo il firmware G781BXXU4DUL9 per la variante 5G (SM-G781B) a partire dalla Svizzera.

Android 12 sbarca finalmente su Galaxy S20 FE

Oltre alle numerose novità presenti all'interno di Android 12, il nuovo aggiornamento introduce le feature sviluppate da Samsung con la One UI 4.0 e ovviamente le patch di sicurezza di dicembre. Inoltre, il lancio in Svizzera ci indica che l'update sarà presto disponibile anche nel nostro Paese: a tal proposito, potete controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Samsung Galaxy S20 FE si aggiunge così alla lunga lista di device aggiornati Android 12, tra cui: Samsung Galaxy Z Flip, la serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 e molti altri. Infine, prima di lanciarvi a installare l'update, vi consigliamo di leggere i nostri consigli su come aggiornare il vostro Samsung ad Android 12 in completa sicurezza.

