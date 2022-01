Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

Quando arriverà l'aggiornamento ad Android 12 sul mio smartphone? È una domanda piuttosto comune per chi utilizza un device Android, “colpa” della frammentazione che vede i vari OEM (Samsung, Xiaomi, Realme, OPPO, ASUS, eccetera) rilasciare gli aggiornamenti software a proprio piacimento rispetto a Google. Fortunatamente negli ultimi anni la situazione è andata via via migliorando – ne è una prova l'incredibile numero di aggiornamenti rilasciati da Samsung proprio per Android 12 -, ma ancora oggi non è sempre facile capire con precisione quando il proprio device riceverà la nuova versione dell'OS di Google.

Quando arriverà l'aggiornamento ad Android 12 sul mio smartphone?

In questo articolo cerchiamo di dare una risposta chiara e il più esaustiva possibile circa il timing di arrivo della nuova release di Android sui più importanti e popolari device dei maggiori produttori di smartphone al mondo.

ASUS

L'aggiornamento ad Android 12 per ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip è partito dal mese di dicembre 2021. Gli smartphone da gaming ASUS ROG Phone 5 e ROG Phone 5S dovrebbero riceverlo entro il Q1 del 2022, mentre per la serie ASUS ZenFone 7 e ROG Phone 3 si parla della fine del Q2 di quest'anno.

Google

La compagnia più affidabile per quanto riguarda il rilascio delle nuove release di Android, ha già aggiornato tutti i suoi device ad Android 12 a partire dal mese di ottobre dello scorso anno a seguito della presentazione della serie Google Pixel 6. Ad oggi Android 12 è già disponibile sui seguenti Pixel:

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro montano Android 12 out-of-the-box.

Nokia

Per diversi anni uno degli OEM più precisi e puntuali circa l'aggiornamento alle nuove versioni Android, in realtà l'update ad Android 11 è stato costellato da numerosi passi falsi e promesse disattese. Ad oggi Nokia ha rilasciato Android 12 per i seguenti device:

OnePlus

L'aggiornamento ad Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro è già disponibile al download dalla seconda metà del mese di dicembre dello scorso anno. Nel corso dei prossimi mesi, ed entro la prima metà del 2022, il nuovo OS di Google sarà disponibile per i seguenti smartphone:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9R

OnePlus Nord

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE

OPPO

OPPO ha già iniziato a rilasciare Android 12 per OPPO A74 5G e OPPO Reno5 Pro 5G, mentre nel corso del primo trimestre del 2022 sarà disponibile sui seguenti device:

OPPO Find X3 Neo 5G

OPPO Reno 5 5G

OPPO Reno 6Z 5G

OPPO Reno 5 Pro 5G

OPPO Reno 5 Pro

OPPO Reno 5Z 5G

OPPO F19 Pro+

OPPO A73 5G

Realme

Realme ha pubblicato la lista degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento ad Android e alla Realme UI 3.0 durante il corso di quest'anno:

Gennaio Realme GT 5G

Febbraio Realme GT Neo2 Realme 8 Pro Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro

Marzo Realme 7 Pro Realme 8 Realme GT Master Edition Realme GT 2 Pro Realme GT 2

Aprile Realme 8i Realme 7 Realme X50 Pro

Luglio Realme 8 5G Realme Narzo 30 5G Realme 7 5G Realme 9i

Agosto Realme X3 Super Zoom



Samsung

Il colosso sudcoreano è l'unico che sta spingendo sul pedale dell'acceleratore per rendere disponibile la One UI 4.0 con Android 12 sul maggior numero possibile di device. Nel corso delle scorse settimane ha rilasciato l'aggiornamento per i seguenti device:

Nel corso dei prossimi mesi ci saranno ulteriori aggiornamenti che interesseranno device di fascia bassa, media, alta e premium.

Xiaomi

Android 12 con la MIUI 13 è in fase di test per diversi device già da diverse settimane e ha già iniziato a rilasciarla per alcuni device Redmi e non solo. La nuova serie Xiaomi 12 è l'unica al momento a montarla di default fin dalla prima accensione, ma nel corso dei prossimi mesi sappiamo che arriverà su questi e molti altri device: