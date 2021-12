Nokia X10 si aggiorna: arriva Android 12 con tante novità

A seguito dell'inizio del rollout dell'aggiornamento ad Android 12 per Nokia X20, in queste ore scopriamo che l'azienda ha avviato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 anche per Nokia X10, com'è possibile notare dall'immagine sottostante. L'azienda, da sempre attenta alle necessità dei propri utenti e piuttosto precisa per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti software (sia in termini di patch di sicurezza che del sistema operativo), si sta preparando a introdure l'ultima versione di Android anche per lo smartphone di fascia media.

Parte l'aggiornamento di Android 12 per Nokia X10

Secondo le informazioni rilasciate dall'azienda sul forum ufficiale, la versione stabile di Android 12 per Nokia X10 è in fase di rilascio con il firmware V2.230 assieme alle patch di novembre e, ovviamente, tutte le novità del nuovo OS che ormai abbiamo imparato a conoscere.

L'aggiornamento OTA sta procedendo spedito verso tutti i Paesi in cui è commercializzato il device: l'azienda stima che il rollout si concluderà entro il 26 dicembre. Ecco la lista dei Paesi che stanno ricevendo l'update:

Italia

Albania

Austria

Bahrein

Belgio

Croazia

Danimarca

Egitto

Estonia

Finlandia

Francia

Ungheria

Islanda

Iran

Iraq

Giordania

Lettonia

Libano

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Moldovia

Montenegro

Paesi Bassi (Tele 2, VF, T-Mobile)

Norvegia

Oman

Portogallo

Qatar

Romania

Arabia Saudita

Serbia

Slovacchia

Spagnia

Svezia

Emirati Arabi Uniti

L'update si potrà scaricare anche manualmente tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software nelle impostazioni generali.

