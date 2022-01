Realme UI 3.0 con Android 12: ecco la roadmap e i device compatibili

Nel giorno in cui Realme annuncia l'arrivo della serie GT 2 in Europa, la compagnia cinese ha svelato anche la roadmap ufficiale circa l'aggiornamento alla Realme UI 3.0 con Android 12. A partire da questo mese e fino ad agosto, l'azienda sarà impegnata nel rilascio dell'ultima versione della personalizzazione Android per ben 18 smartphone.

Ecco la roadmap di lancio dell'aggiornamento Realme UI 3.0 con Android 12

Realme UI 3.0 introduce innumerevoli novità sotto tanti punti di vista, tra cui:

Un design rinnovato dell'interfaccia utente con icone completamente ridisegnate con una gamma cromatica più ampia e giovanile;

rinnovato dell'interfaccia utente con icone completamente ridisegnate con una gamma cromatica più ampia e giovanile; Personalizzazione senza limiti per cambiare il colore del tema globale e modificare l'AoD (Always-on Display) come si preferisce, a cui si aggiunge anche il supporto a molte Omoji;

senza limiti per cambiare il colore del tema globale e modificare l'AoD (Always-on Display) come si preferisce, a cui si aggiunge anche il supporto a molte Omoji; Il motore AI Smooth garantisce fluidità e funzionalità migliori per incrementare l'utilizzo della memoria e velocizzare l'avvio delle applicazioni;

migliori per incrementare l'utilizzo della memoria e velocizzare l'avvio delle applicazioni; Privacy ancora più potenziata con la possibilità di nascondere le informazioni sulla posizione e i dati geografici dalle foto scattate e molto altro.

Ecco nel dettaglio gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento di Realme UI 3.0:

Gennaio Realme GT 5G

Febbraio Realme GT Neo2 Realme 8 Pro Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro

Marzo Realme 7 Pro Realme 8 Realme GT Master Edition Realme GT 2 Pro Realme GT 2

Aprile Realme 8i Realme 7 Realme X50 Pro

Luglio Realme 8 5G Realme Narzo 30 5G Realme 7 5G Realme 9i

Agosto Realme X3 Super Zoom



Nel corso dei prossimi mesi vi terremo informati non appena l'aggiornamento di Realme UI 3.0 sarà disponibile per i dispositivi sopracitati.