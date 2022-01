Xiaomi porta la MIUI 13 su questi device: la lista completa

Xiaomi continua a espandere la disponibilità della MIUI 13 del nuovo OS presentato in concomitanza dell'annuncio di Xiaomi 12: in queste ore la nuova personalizzazione Android è in fase di rilascio su Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che i sopracitati device stanno ricevendo la versione global della MIUI 13 a favore di tutti gli utenti che si erano iscritti al programma “pilot tester”.

La MIUI 13 sbarca su Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro

I “pilot tester”, per chi non lo sapesse, sono gli utenti che si sono iscritti al programma di beta testing della MIUI 13 quando era ancora disponibile. Anche in questo caso questi utenti avranno l'opportunità di testare in anticipo la build delle MIUI 13 che eventualmente sarà poi disponibile in versione stabile in assenza di bug critici o altre problematiche.

Ecco le build del nuovo OS in fase di rilascio per Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro: