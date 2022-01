Nokia X10 5G riceve una nuova build di Android 12: cosa cambia?

Numerosi utenti muniti dello smartphone Nokia X10 5G stanno ricevendo una nuova build dell'aggiornamento di Android 12 contenente le patch di sicurezza di dicembre. Si tratta del secondo importante aggiornamento che interessa il medio gamma dell'azienda dopo che lo stesso aveva ricevuto la versione stabile di Android 12 qualche settimana fa.

Nokia X10 5G riceve un aggiornamento suppletivo di Android 12 con le patch di dicembre

Da quel che possiamo apprendere dal changelog ufficiale relativo all'update, Nokia fa riferimento alle seguenti novità:

Aggiornamento software – Android 12 (V2.250)

Migliore stabilità del sistema

Patch di sicurezza di Google aggiornate al 2021-12

Il firmware V2.250 dal peso di 97.53 MB è attualmente in fase di rilascio in Francia, il che ci rende piuttosto fiduciosi che ben presto sarà disponibile anche nel nostro Paese. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali, oppure attendere la classica notifica relativa all'aggiornamento OTA.

Nei giorni scorsi Nokia è stata al centro di feroci critiche per quanto riguarda la fallimentare strategia di aggiornamento ad Android 11 che ha lasciato a bocca asciutta un gran numero di utenti, per non parlare dello scivolone relativo al mancato aggiornamento ad Android 11 per lo smartphone Nokia 9 PureView.

Fortunatamente, però, sembra che l'azienda in forze a HMD stia prendendo molto più seriamente il rilascio di Android 12: in queste settimane, infatti, il nuovo OS di Google ha raggiunto Nokia X20, Nokia X10, Nokia G50 e ben presto arriverà anche su Nokia 3.4.

