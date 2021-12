La MIUI 13 è ufficiale: Android 12 sposa il design di Xiaomi

Com'era già stato previsto da qualche giorno, quest'oggi, 28 dicembre, Xiaomi ha presentato la MIUI 13 assieme al nuovo e potentissimo Xiaomi 12. Si tratta di un evento piuttosto importante per il colosso cinese, se non altro perché interesserà un gran numero di smartphone e diversi milioni di utenti in tutto il mondo. Ovviamente la base della nuova personalizzazione è Android 12 ma, come accade per (quasi) tutte le personalizzazioni, Xiaomi ci ha messo del suo andando a modificare in maniera piuttosto marcata la UI generale.

La MIUI 13 si svela: tutte le novità della nuova personalizzazione di Xiaomi

Innanzitutto c'è da dire che l'azienda ha lavorato duramente per garantire la piena personalizzazione dell'interfaccia senza però sacrificare l'aspetto più importante: l'esperienza utente. La MIUI 13 si presenta come una personalizzazione attenta alle necessità dell'utente e alle sue personali preferenze in termini di design, seguendo la strada che ha tracciato Google con l'introduzione del Material You.

Uno degli aspetti chiave della nuova personalizzazione di Xiaomi è l'introduzione del nuovo font MiSans: è stato appositamente realizzato per fondarsi alla perfezione con il nuovo OS e per essere facilmente leggibile in qualsiasi condizione. L'azienda ha lavorato duramente investendo molte energia nella riscrittura di un gran numero di widget, adesso diventanti nuovamente importanti per l'ecosistema Android, che abbracciano anche un design che riprende quello degli oggetti utilizzati quotidianamente.

Come ben sappiamo, la MIUI 13 Pad è la versione dell'OS ottimizzata per i tablet dell'azienda cinese: quest'oggi la compagnia conferma che, al momento, sono più di 3000 le applicazioni ottimizzate per sfruttare al meglio il form factor dei tablet a marchio Xiaomi.

La compagnia, seppur brevemente, ha parlato anche della MIUI Home, ovvero un sistema operativo indicato esclusivamente ai dispositivi per la smart home con gli smart speaker e gli smart display. Secondo le informazioni annunciate dall'azienda, con MIUI Home sarà possibile controllare facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa.

A fare da coro alla novità per la smart home trova posto anche la nuova interfaccia pensata esclusivamente per le smart TV: MIUI for TV. Negli ultimi anni l'azienda sta spingendo molto sul mercato delle TV smart con prodotti di alto livello a prezzi aggressivi, e con la MIUI for TV offrirà agli utenti un modo rapido per controllare gli aspetti cruciale del proprio televisore direttamente tramite il telecomando e gli altri dispositivi a marchio Xiaomi.

L'azienda non ha svelato tutte le caratteristiche della nuova personalizzazione Android, pertanto è probabile che torneremo a parlarne nel corso dei prossimi giorni non appena ci saranno maggiori novità in merito.