ColorOS 12: ecco quando arriverà sul vostro smartphone OPPO

OPPO, dopo aver presentato l'aggiornamento a ColorOS 12 lo scorso settembre, in queste ore ha pubblicato la timeline relativa all'update in arrivo nei prossimi mesi per i device compatibili. Infatti, dopo aver esteso le novità del nuovo OS basato su Android 12 sui modelli Find X3 Pro e Find X2 Pro, la compagnia ha intenzione di estendere la ricezione dell'update a un numero molto più esteso di dispositivi.

OPPO ha pubblicato la timeline dell'aggiornamento di ColorOS 12

Dalle prime informazioni condivise dalla compagnia in queste ore, il modello Reno 5 5G e Find X3 Neo saranno i primi a ricevere l'aggiornamento a partire dal 17 gennaio; i modelli Reno 6Z 5G, Reno 5 Pro 5G, Reno 5Z e F19 Pro+ riceveranno Android 12 a partire dal 18 gennaio.

Ecco la lista completa degli aggiornamenti previsti per il mese di gennaio:

17 gennaio OPPO Find X3 Neo 5G (Francia) OPPO Reno 5 5G (Hong Kong, Cina)

18 gennaio OPPO Reno 6Z 5G (Cambogia, Thailandia, Vietnam) OPPO Reno 5 Pro 5G (India e Thailandia) OPPO Reno 5 Pro (Pakistan) OPPO Reno 5Z 5G (Arabia Saudita) OPPO F19 Pro+ (India)

20 gennaio OPPO A73 5G (Italia, Francia e Arabia Saudita)



A questi si aggiunge anche la timeline di rilascio della beta di ColorOS 12 per un gran numero di smartphone di fascia media, tra cui: Reno 5F, Reno 4 Pro e F19 Pro a febbraio, Reno 5 Lite, Reno 4 Pro 5G, Reno 4Z 5G e OPPO A94 a marzo.

Ecco la lista completa dei device che si aggiorneranno alla beta di ColorOS 12 nei prossimi mesi: