Nokia G50 riceve Android 12: le novità della nuova build

Dopo l'arrivo di Android 12 per Nokia X10 e Nokia X20, in queste ore scopriamo che anche lo smartphone Nokia G50 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento stabile ad Android 12. L'azienda hi-tech, ancora una volta, si dimostra assolutamente affidabile circa la timeline ufficiale di rilascio dell'ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Nokia G50 riceve l'aggiornamento ad Android 12

Secondo le ultime indicazioni pubblicate in rete, infatti, apprendiamo che gli utenti finlandesi muniti del sopracitato device stanno iniziando a ricevere la notifica di aggiornamento ad Android 12. Lo sbarco in Europa, quindi, getta le basi per un rilascio ancora più esteso: è molto probabile che anche i device commercializzati in Italia riceveranno presto il nuovo update, possibilmente già dalla prima settimana dell'anno nuovo.

Gli utenti muniti del device possono già da adesso iniziare a controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello presente nelle Impostazioni generali; nel caso in cui non fosse disponibile, basterà attendere la classica notifica di aggiornamento OTA. Oltre al nuovo sistema operativo di Big G, è probabile che nella build siano integrate anche le patch di sicurezza di dicembre.

Certamente non si può dire che Nokia sia celere come Samsung nel rilascio di Android 12 o delle patch di sicurezza di gennaio 2022, ma è sempre un piacere sottolineare l'ottimo supporto software offerto agli smartphone in commercio.

