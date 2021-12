OnePlus ci riprova: Android 12 di nuovo su OnePlus 9 e 9 Pro

Quest'oggi riparte l'aggiornamento ad Android 12 con la OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Gli smartphone Android di top di gamma, infatti, dopo l'iniziale rollout della versione stabile di Android 12 della scorsa settimana, sono andati incontro a una serie di numerosi bug (alcune volte piuttosto gravi) che hanno costretto la compagnia a ritirare l'update e a bloccarne la propagazione.

Riparte l'aggiornamento di Android 12 su OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus ci riprova: sulla pagina ufficiale del forum scopriamo che questo nuovo aggiornamento “risolve i problemi segnalati più di recente, tra cui l'impossibilità di connettersi ai dati mobile in determinati scenari, le notifiche del telefono non visibili, problemi di blocco dell'OS, problemi di visualizzazione della UI e molto altro.” Insomma, sembra che la compagnia sia venuta a capo dei più gravi bug che interessavano la vecchia release correggendoli una volta per tutte – si spera.

Restando in tema di aggiornamenti che ripartono, anche quest'oggi Android 12 sbarca nuovamente su Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Gli smartphone pieghevoli del colosso sudcoreano erano andati incontro allo stesso destino dei modelli di fascia alta di OnePlus, sottolineando che anche i migliori sbagliano.

Ecco il changelog completo

In attesa di ricevere la notifica di aggiornamento della OxygenOS 12 con Android 12 sui propri device, scopriamo tutte le novità presenti nel changelog ufficiale:

Sistema migliorata l'esperienza di sblocco con il sensore di impronte ottimizzazione dei consumi per estendere l'autonomia della batteria corretto un bug del display quando si tornava alla home screen se si proveniva da un gioco corretto un bug che non mostrava le icone nella status bar introduzione delle patch di sicurezza di dicembre

Fotocamera migliorata la velocità di avvio dell'applicazione Fotocamera migliorato la qualità dell'immagine della fotocamera posteriore

Rete corretto il bug che non consentiva di connettersi alla rete mobile in alcuni contesti



Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 : tutti i prezzi

31,1€ è il miglior prezzo per OnePlus 9, al momento offerto da Amazon.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte a disposizione.