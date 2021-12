Xiaomi 12 UFFICIALE: è compatto, ma POTENTISSIMO

Finalmente ci siamo: Xiaomi ha ufficializzato i nuovi top di gamma per il 2022 dotati di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Sono i secondi ad arrivare sul mercato con tale SoC dopo il debutto del Motorola Edge X30 ad inizio mese. Ad ogni modo, i super flagship dell'OEM cinese sono finalmente fra noi, anche se l'evento si è svolto in Cina e, per ora, sono destinati ad un pubblico asiatico. Xiaomi 12 arriverà da noi nei mesi a venire.

Xiaomi 12: caratteristiche

Quando arriverà la line-up completa non ci è dato saperlo; sicuramente parliamo dei primi tre mesi del prossimo anno, ma ad oggi sono solo speculazioni.

Il modello standard della gamma ha un design tradizionale, canonico sull'anteriore, ma gode di cornici alquanto contenute e sottili. Posteriormente invece abbiamo il nuovo gruppo ottico, decisamente più equilibrato e più “serioso” rispetto a quello visto sulla line-up Mi 11.

Sul fronte delle dimensioni però, Xiaomi ha seguito Apple, proponendo un “device contenuto” e un “padellone”, il modello Pro. La versione standard è leggera (180 grammi), gode di un pannello ampio ma non esagerato (6,28″) ed è largo meno di 70 centimetri, a tutto vantaggio dell'ergonomia.

Venendo allo schermo, notiamo che è AMOLED con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, 1100 nits di luminosità ed è protetto da Gorilla Glass Victus. Completa il comparto multimediale lo speaker stereo Dolby Atmos.

Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e la batteria è di 4500 mAh con supporto alla fast charge cablata da 67W e alla wireless charging da 50W. Non di meno, si possono caricare altri prodotti con la reverse charging da 10W.

Posteriormente ci sono tre sensori:

Sony IMX766 da 50 Megapixel;

teleobiettivo con zoom ottico 2X;

ultra-wide da 13 Mega e 123°.

L'azienda ha assicurato un'ottima gestione dell'autofocus grazie alla CyberFocus Mode.

Quanto costerà?

Al momento i prezzi (cinesi) sono questi:

8+128 GB: 3.699 yuan (510€);

8+256 GB; 3.999 yuan, 550 euro;

12+256 GB a 4.399 yuan, ovvero 610 euro.

Non sappiamo quando arriverà da noi, ma non dovrebbe tardare troppo.