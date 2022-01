OPPO A74 5G si aggiorna: le novità di ColorOS 12

OPPO ha confermato l'inizio del rollout dell'aggiornamento della ColorOS 12 basata su Android 12 per lo smartphone OPPO A74 5G. Come si legge nel post sulla community ufficiale, lo smartphone di fascia media di OPPO sta iniziando a ricevere il firmware C.29 che introduce l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google a partire dall'India: è disponibile per tutti gli utenti muniti della versione A.12 o superiore.

L'aggiornamento ad Android 12 sbarca su OPPO A74 5G

Gli utenti muniti di OPPO A74 5G possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > tap sull'icona a forma di ingranaggi > Trial Version. L'azienda ci tiene a precisare che è bene seguire queste indicazioni prima di scaricare l'aggiornamento:

effettuare un backup completo dello smartphone prima di avviare il download del nuovo sistema operativo;

lasciare tempo al telefono per portare a termine tutte le operazioni di ottimizzazione a seguito dell'installazione di Android 12 – è probabile notare il surriscaldamento del device e un calo piuttosto rapido dell'autonomia residua;

aggiornare tutte le applicazioni installate sul telefono al fine di ridurre al mimino le eventuali incompatibilità con ColorOS 12.

Quando arriverà l'update anche nel nostro Paese? Difficile a dirsi così su due piedi, ma l'avvio del rollout indica che il firmware sarà disponibile in più mercati nel corso delle prossime settimane, possibilmente anche nel nostro. Come sempre vi terremo informati non appena ci saranno novità a riguardo.