HMD e Android 11: la compagnia ammette il fallimento degli update

HMD ammette che gli aggiornamenti di Android 11 per gli smartphone Nokia non sono andati come previsto. C'era un tempo in cui HMD e Nokia erano famose nel panorama Android per quanto riguarda aggiornamenti sempre puntali, efficienti, e molto spesso invidiati da chi invece aveva acquistato smartphone di brand ben più popolari ma evidentemente meno attenti alla componente software. Purtroppo, però, l'arrivo di Android 11 ha stravolto i piani aziendali di Nokia portando il team di sviluppo a non garantire più quell'attenzione che aveva attirato milioni di utenti.

HMD ammette le colpe dietro gli aggiornamenti di Android 11 su Nokia

In una recente intervista ad Android Authority, infatti, Stephan Taylor, Chief Marketing Officer di Nokia, ha dichiarato nero su bianco che “non abbiamo avuto molto successo con l'aggiornamento ad Androdi 11, e credo che abbiamo imparato la lezione“. Inoltre, il CMO svela che l'azienda non ha partecipato al programma beta di Android 11 il che ha causato ancora più problemi per il team di sviluppo della compagnia.

L'arrivo di Android 12 su Nokia G50, su Nokia X10 e Nokia X20, dimostra che forse l'azienda ha imparato la lezione e si sta dirigendo nella giusta direzione. Del resto anche Taylor ha confermato che la compagnia dispone adesso di una nuova mentalità molto più attenta e concentrata rispetto al passato, il che offrirà agli utenti Nokia una migliore esperienza utente a partire dal rilascio degli aggiornamenti ad Android 12.