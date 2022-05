Samsung Galaxy A72, arrivano le patch di maggio con tante novità

A poche ore di distanza dall’arrivo di Google Assistant su Samsung Galaxy Watch4 anche nel nostro Paese, il team di sviluppo della One UI ha finalmente avviato il rollout delle patch di sicurezza di maggio anche per il buon medio gamma Samsung Galaxy A72.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di Samsung sta ricevendo il firmware A725FXXS4BVE2 in Asia e anche in Europa; considerando le nuove policy dell’azienda per quanto riguarda il rilascio degli update nel Vecchio Continente, è probabile che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno.

Samsung Galaxy A72 sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio introducono impostanti correzioni per 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato; il nostro consiglio è di procedere immediatamente alla installazione dell’update non appena sarà disponibile.

A tal proposito, gli utenti dotati del medio gamma di Samsung, talaltro in sconto su Amazon, possono controllare la disponibilità del firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando sulla notifica di aggiornamento OTA non appena sarà disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Cresce costantemente il numero dei device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili sui seguenti device:

