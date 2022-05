Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ecco le patch di maggio: tutte le novità

Mentre Samsung Galaxy Z Fold4 si fa sempre più vicino e viene anche “pizzicato” su Geekbench, in queste ore il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di maggio per il tablet di fascia economica Samsung Galaxy Tab A7 Lite – talaltro in fortissimo sconto su Amazon.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, il device del colosso sudcoreano sta ricevendo le patch di questo mese con il firmware T225XXU1AVE1 attualmente in fase di rilascio in Germania; considerando le nuove policy di Samsung circa gli aggiornamenti in Europa, è altamente probabile che nei prossimi giorni la stessa build sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio

In attesa che il team della One UI renda disponibile il tanto atteso aggiornamento alla One UI 4 con Android 12 per Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ricordiamo che le patch di sicurezza di questo mese si occupano di risolvere importanti problemi di sicurezza tra cui 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite May 2022 update – Germany #Samsung #GalaxyTabA7Lite pic.twitter.com/MhRaNuSZk2 — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) May 20, 2022

Il nostro consiglio è di scaricare immediatamente il nuovo aggiornamento non appena disponibile tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando sulla notifica di aggiornamento OTA non appena sarà disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di maggio

Continua a crescere a vista d’occhio il numero di device Samsung che stanno ricevendo le patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.