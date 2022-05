Samsung Galaxy Z Fold2 riceve le patch di maggio, correte a scaricarle

Mentre Samsung stuzzica l’immaginazione dei suoi fan svelando l’avveniristico Samsung Flex Note, il colosso sudcoreano sta iniziando a rilasciare le patch di sicurezza di maggio per l’ancora ottimo Samsung Galaxy Z Fold2.

La seconda generazione del foldable più popolare e apprezzato al mondo, in queste ore in forte sconto su Amazon nella versione più aggiornata Samsung Galaxy Z Fold3, sta ricevendo il firmware F916U1UES2GVD2 a partire dagli USA con le ultime correzioni di sicurezza rilasciate dal tema della One UI.

Ricordiamo che le patch di questo mese correggono 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato; il nostro consiglio è come sempre quello di scaricare e installare immediatamente il nuovo firmware non appena disponibile. A tal proposito, considerando le nuove policy di aggiornamento di Samsung, è molto probabile che l’update in questione sarà disponibile anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno.

Tutti gli utenti muniti del foldable di Samsung possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente la notifica di aggiornamento OTA che avvisa della disponibilità al download del nuovo aggiornamento.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Continua a crescere a ritmo piuttosto sostenuto la lista dei device del colosso sudcoreano aggiornati alle patch di questo mese, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.