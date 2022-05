Samsung Galaxy S20 FE, arrivano le patch di maggio: tutte le novità

Continua l’incredibile lavoro di supporto del team di sviluppo della One UI che, dopo aver rilasciato le patch di sicurezza di maggio per l’iconico Samsung Galaxy Note 9 del 2018, in queste ore ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di questo mese anche per il top di gamma Samsung Galaxy S20 FE con processore Snapdragon 865, mentre non vi è ancora traccia dell’update per la versione con il processore Exynos 990.

Proprio in queste ore il Galaxy S20 FE (SM-G780G) di Samsung sta ricevendo il firmware G780GXXS3CVD7 a partire da alcuni Paesi tra cui: Bolivia, Brasile, Chile, Panama, Paraguay e Vietnam.

Samsung Galaxy S20 FE, con SoC Snapdragon, riceve le patch di sicurezza di maggio

Come ben sappiamo le patch di questo mese chiudono un gran numero di problemi di sicurezza piuttosto importanti, nello specifico 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato. In attesa che anche il vostro smartphone sia aggiornato, potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; vi consigliamo di installare immediatamente il nuovo firmware per migliorare la sicurezza del vostro device.

Inoltre, restando in tema di smartphone Samsung di fascia alta con ancora molti anni di supporto software assicurati, l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G crolla di prezzo su Amazon con il 31% di sconto.

La lista dei device Samsung aggiornati con le patch di maggio

Cresce di giorno in giorno la lista dei device Samsung finora aggiornati alle patch di sicurezza di maggio, tra cui:

