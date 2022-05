Samsung Galaxy Watch4, Google Assistant arriva anche in Italia

Samsung Galaxy Watch4 è l’unica serie di smartwatch al mondo a montare l’ultima versione di Wear OS, se non si tiene in considerazione Google Pixel Watch, e come ben sappiamo negli ultimi tempi ci sono stati un po’ di problemi per quanto riguarda il supporto a Google Assistant.

Ebbene, dopo una serie di tira e molla tra Samsung e Google, in queste ore l’ottimo assistente digitale del colosso di Mountain View è finalmente disponibile anche per gli smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Google Assistant è finalmente arrivato su Samsung Galaxy Watch4, anche in Italia

L’assistente digitale di Google è effettivamente pronto al download dal Play Store (ecco il link diretto), e l’Italia non risulterebbe all’interno del pool iniziale di Paesi in cui è possibile utilizzarlo al posto di Bixby – almeno secondo le fonti ufficiali.

Ecco i Paesi in cui l’assistente digitale di Google è disponibile:

Stati Uniti

Canada

Inghilterra

Australia

Francia

Germania

Irlanda

Giappone

Corea

Taiwan

In realtà, come confermato anche da fonti esterne e da vari utenti italiani muniti del wearable di Samung, l’assistente digitale di Google è già pronto per essere utilizzato anche nel nostro Paese: basta semplicemente installarlo dal link soprastante del Play Store e il gioco è fatto.

In attesa che la disponibilità di Google Assistant interessi tutti i device italiani, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon con il 39% di sconto; il modello Samsung Galaxy Watch4 Classic, invece, precipita su Amazon con addirittura il 43% di sconto.

